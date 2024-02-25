Trezeguet: \'Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz\'

Spor

Trabzonsporlu futbolcu Mahmoud Trezeguet, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, bütün futbolcuların ellerinden gelenin en iyisini verdiklerini belirterek, sezon sonuna kadar bu şekilde devam edeceklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili oyuncu Trezeguet, takım arkadaşlarının performansının çok iyi olduğunu belirterek, "İlk olarak 3 puan çok şükürler olsun. Bugün hepimizin performansı çok iyiydi. Umarım bu şekilde devam ederiz" diye konuştu.

Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğunu kaydeden Mısırlı oyuncu, "Trabzonspor için bütün oyuncular ellerinden gelenin en iyisini veriyorlar. Trabzonspor büyük bir kulüp. Herkesin bunu bilmesi gerekiyor. Bunun için oynuyoruz. Bütün maçları kazanmak için çıkıyoruz. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başakşehir maçanı kazanıp Alanya maçına odaklanacaklarını dile getiren Trezeguet, "Önümüzdeki gün ve ondan sonra kendimize geleceğiz, toparlanacağız ve ondan sonra hazırlıklarımıza başlayacağız. Bütün herkesin mücadelesiyle, inancıyla bu yarışa katılması gerekiyor. Başakşehir maçını kazanıp Alanya maçına odaklanacağız" ifadelerini kullandı. - TRABZON