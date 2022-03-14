Triatlon Federasyonu Başkanı Yalçınkaya, Boğaziçi Triatlonu için ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Triatlon Federasyonu Başkanı Yalçınkaya, Boğaziçi Triatlonu için ziyaretlerde bulundu

14.03.2022 10:38
Triatlon Federasyonu Başkanı Yalçınkaya, Boğaziçi Triatlonu için ziyaretlerde bulundu

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, eylül ayında yapılacak İstanbul Boğaziçi Triatlonu için bazı ziyaretlerde bulundu.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, eylül ayında yapılacak İstanbul Boğaziçi Triatlonu için bazı ziyaretlerde bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Yalçınkaya, yönetim kurulu üyesi Halit Bekiroğlu ile ilk olarak Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ı makamında ziyaret ederek, triatlon sporuna verdiği destekten ötürü Aydın'a camia adına teşekkür plaketi takdim etti.

Sonraki ziyaretini Beykoz Belediye Başkanı Aydın'ın da katılımıyla Deniz Kuvvetleri Sualtı Savunma (SAS) Komutanlığına gerçekleştiren Yalçınkaya, burada İdari Başkan Vekili Albay Serdar Selışık ve Sualtı Savunma Komutanı Albay Murat Meyvacı ile buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçınkaya, "İstanbul Boğaziçi Triatlonu, organizasyon başarısında federasyon ve yerel yönetimlerin uyumlu çalışmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Eylül ayındaki yarışa da bu motivasyonla hazırlanıyoruz. Özellikle 2023'ten itibaren yarışın dünya ölçeğinde ülkemizin marka organizasyonlarından biri olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Triatlon Federasyonu Başkanı Yalçınkaya, Boğaziçi Triatlonu için ziyaretlerde bulundu

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İstanbul, Triatlon, Türkiye, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Triatlon Federasyonu Başkanı Yalçınkaya, Boğaziçi Triatlonu için ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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