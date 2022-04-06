Triatlonda Ukraynalı sporcularla gelişim kampı düzenlenecek - Son Dakika
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Triatlonda Ukraynalı sporcularla gelişim kampı düzenlenecek

06.04.2022 12:07
Triatlonda Ukraynalı sporcularla gelişim kampı düzenlenecek

Türkiye Triatlon Federasyonu, Türkiye'de misafir edilen Ukraynalı sporcularla Alanya'da ortak gelişim kampı düzenleyecek.

Türkiye Triatlon Federasyonu, Türkiye'de misafir edilen Ukraynalı sporcularla Alanya'da ortak gelişim kampı düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, Antalya'nın Alanya ilçesinde 10-16 Nisan tarihlerinde 2026 Dakar Gençlik Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında 2009-2010 doğumlu sporculara yönelik eğitim kampı; yine aynı tarihlerde ve yerde 2008 doğumlu sporcuları da kapsayacak şekilde yıldızlar, gençler ve elitler kategorisi sporcularına yönelik gelişim kampı düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde misafir ettiğimiz Ukrayna triatlon kafilesinin de hazır bulunacağı gelişim kamplarına katılmaya hak kazanan sporcularımız, triatlon testleri ile 2021 yılı müsabaka sonuçları değerlendirmelerine göre belirlenmiştir. Kafile üyelerinin 10 Nisan 2022 tarihinde konaklama oteli olan Green Life Hotel'de gerekli yüzme, bisiklet ve koşu malzemeleri kullanıma uygun ve eksiksiz olarak hazır bulunmaları gerekmektedir."

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Triatlon, Türkiye, Alanya, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Triatlonda Ukraynalı sporcularla gelişim kampı düzenlenecek - Son Dakika


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