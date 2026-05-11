Tribünlerin Sultanı: Recep Güler

"Amigo Miloş" ve "Gandalf Dede" lakabıyla bilinen Antalyaspor ve milli takımın amigosu 74 yaşındaki Recep Güler, 46 yıldır yaptırdığı tezahüratlarla tribünleri coşturuyor.

"Dünyanın en büyük orkestra şefleri" olarak nitelendirilen amigolar, tek el hareketleriyle bütün tribünü ayağa kaldırmayı başarıyor.

Taraftarların umutsuz olduğu anlarda bile sessizliği sona erdirerek takıma 90 dakika boyunca destek verilmesini sağlayan amigolar, Türkiye'de kulüplerin simgeleri arasında yer alıyor.

O isimler arasında Antalyaspor ve milli takımın amigolarından 74 yaşındaki Recep Güler de yer alıyor.

Kızılsaray Mahallesi'nde dünyaya gelen Güler, henüz 13 yaşındayken 1966 yılında Antalyaspor'un kurulmasıyla takımın altyapısında forma giymeye başladı.

O yıllarda tanıştığı kırmızı-beyazlı renklere aşık olan Recep Güler, Akdeniz ekibinin A takımında forma giyen Yugoslav futbolcu Miloş Popoviç'e benzerliği dolayısıyla "Miloş" lakabını aldı.

Askerlik nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı futbola bir daha dönemeyince baba mesleği sebze komisyonculuğuna başlayan ve müzisyenlik yapan Güler, kentin önemli sanatçıları arasına girdi.

Sahnede de "Miloş" adını kullanan Güler, bu sırada sevdasını kalbinde büyüttüğü Antalyaspor'un bütün maçlarını tribünden takip etti. Sessiz tribünleri tezahüratlarla coşturmak amacıyla 1980 yılında tribünün yüksek bir noktasına çıkan Recep Güler, 46 yıldır Antalyaspor'un başarısı için taraftarları yönlendiriyor.

Uzun beyaz saç ve sakalları, sevecen tavırları ile tribünlerin "Dede", "Gandalf Dede" ve "Amigo Miloş" lakaplarıyla seslendiği Güler, hiçbir maçı kaçırmıyor.

Türkiye'de amigoluğun en fazla bilinen isimlerinden biri haline gelen Recep Güler, Türkiye Futbol Federasyonundan aldığı davetle milli maçlarda taraftarın ay-yıldızlılara verdiği desteği arttırmak için çaba gösteriyor.

Milli takımın 40 maçında amigoluk yapan Güler, Türkiye'nin 24 yıl sonra katılmaya hak kazandığı Dünya Kupası'nda da milli takıma destek vermeye hazırlanıyor.

"Stada gidip de hiç maç izlemeyen benimdir herhalde"

Recep Güler, AA muhabirine, Antalyaspor ve tribünleri "Yaşama sebebim, sevdam." olarak nitelendirdiğini söyledi.

Yaklaşık 46 yıldır amigoluk yaptığını ifade eden Güler, Antalyaspor'a futbolcu, yönetici ve amigo olarak hizmet vermenin onurunu yaşadığını dile getirdi.

Antalyaspor'un yüzme takımında da forma giydiğini belirten Güler, bir maçta tribünlerin sessizliğinden yakınan arkadaşlarının omzuna alarak tribünün önündeki yüksek duvara kendini koymasıyla amigoluğa ilk adımı attığını dile getirdi.

Tribünde bir el hareketiyle 15 bin kişiyi ayakta görünce çok mutlu olduğunu ifade eden Recep Güler, "O yıllarda tribünlerin önündeki sete bir çıktım bir daha da inmedim. Kentte herkes beni tanıyor. Beni tanımıyorsa ya Antalyalı değildir ya da Antalyasporlu değildir. Neredeyse 46 yıldır hiç maç izleyemiyorum. Gol oluyor seviniyorum sonrasında 'Kim attı?' diye soruyorum. Maçtan sonra eve gidince özetini izliyorum. Stada gidip de hiç maç izlemeyen benimdir herhalde." dedi.

Tribünde küfre ve kötü söze asla izin vermediğini anlatan Güler, "Maç boyunca bütün tribünleri dolaşıyorum. İnsanlar destek olmak için bir kıvılcım bekliyor. Ben o kıvılcımı çakıyorum. Bana 'Miloş' diyorlar. Özellikle çocuklar ve gençler 'Dede', 'Gandalf Dede' diye sesleniyor. Çok mutlu oluyorum. Herkesin birkaç torunu var ama benim 10 binlerce torunum var. Amigoluk benim için artık vazgeçilmez. Milyon dolarlar verseler bu kadar zevk almam. İnsanlar benimle fotoğraf çektiriyor. Hiçbirini kırmıyorum. Herkese sevgi ve saygımı gösteriyorum." diye konuştu.

"Milli takıma destek vermek gurur vericiydi"

Antalya'da oynanan Türkiye-Finlandiya maçında ilk defa milli takım için amigoluk yaptığını söyleyen Güler, şunları kaydetti:

"O maçta sete çıkınca 'Ey Türk milleti, milli takımı desteklemeye hazır mısınız?' diye sordum. Ellerinde binlerce Türk bayrağı olan taraftarların takımımıza coşkuyla destek vermesini sağladım. Milli takıma destek vermek gurur vericiydi. Televizyonda da sürekli beni göstermeye başlayınca insanlar bana aşina oldu. Dönemin federasyonu beni 'Milli takım amigosu' sıfatıyla milli takım maçlarına davet etmeye başladı. Çok mutlu oldum. Azerbaycan'da takımımıza destek oldum. Katar'da milli takım amigoları buluşmasına da gittim. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızın başarısı için tribünleri coşturdum."

Recep Güler, Dünya Kupası'nı da heyecanla beklediğini dile getirerek, "Orada Mehter Marşı'nı, 10. Yıl Marşı'nı söylemek için sabırsızlanıyorum. Milli maçlarda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olmaması da beni mutlu ediyor. Herkes sadece Türkiye'nin başarısı için çabalıyor. Benim 'Tribünde Recep Güler, sahada Arda Güler, Türkiye de bu akşam güler.' diye bir sloganım var. İnsanlara bunu söyleyince çok hoşlarına gidiyor. İnşallah yüzümüz Dünya Kupası'nda da gülecek." ifadelerini kullandı.

Müzisyenlik hayatının da çok başarılı geçtiğini anlatan Güler, "Zeki Müren, Antalya'yı çok severdi ve yazları burada kalırdı. Beni de çok severdi. Benden 'Boşu boşuna' şarkısını dinlemeyi çok severdi. Hatta ilk dinlediğinde duygulanmıştı. Sanatçılığım tribünlerde bana fayda sağladı. Antalyaspor'un simge şarkısı 'Akdeniz akşamları' ve milli takımın 'Bir başkadır benim memleketim' şarkılarını tribünlerde söylüyorum. İnsanlar çok beğeniyor." şeklinde konuştu.

Recep Güler, son nefesine kadar tribünlerde olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.