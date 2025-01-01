İtalya Süper Kupası yayın hakları TRT Spor tarafından satın alındı. Yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak.
Dört takımın mücadele edeceği İtalya Süper Kupası yarı final ve final maçlarının yayın hakları TRT Spor tarafından satın alındı. 2-6 Ocak tarihleri arasında Suudi Arabistan'da oynanacak olan turnuvanın TRT Spor üzerinden şifresiz şekilde yayınlanacağı duyuruldu.
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İki mücadelenin de galipleri 6 Ocak Pazartesi günü kupa için sahaya çıkacak. Kingdom Arena'da oynanacak olan mücadele yine TRT Spor'dan yayınlanacak.
Son Dakika › Spor › TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak - Son Dakika
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