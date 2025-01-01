TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak - Son Dakika
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Spor

TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak

TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak

İtalya Süper Kupası'nın yayın hakları TRT Spor tarafından satın alındı. Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi isimlerin boy göstereceği turnuva, 2-6 Ocak tarihleri arasında Suudi Arabistan'da düzenlenecek. Yarı final ve final maçları TRT Spor üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak.

01.01.2025 16:15
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İtalya Süper Kupası yayın hakları TRT Spor tarafından satın alındı. Yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak.

MAÇLAR TRT SPOR'DAN YAYINLANACAK

Dört takımın mücadele edeceği İtalya Süper Kupası yarı final ve final maçlarının yayın hakları TRT Spor tarafından satın alındı. 2-6 Ocak tarihleri arasında Suudi Arabistan'da oynanacak olan turnuvanın TRT Spor üzerinden şifresiz şekilde yayınlanacağı duyuruldu.

YARI FİNAL MAÇ PROGRAMI

2 Ocak 2025 Perşembe

  • 22:00 Inter - Atalanta (TRT Spor)

3 Ocak 2025 Cuma

FİNAL 6 OCAK'TA

İki mücadelenin de galipleri 6 Ocak Pazartesi günü kupa için sahaya çıkacak. Kingdom Arena'da oynanacak olan mücadele yine TRT Spor'dan yayınlanacak.

Hakan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan, Kenan Yıldız, Televizyon, TRT Spor, İtalya, Spor, Trt, Son Dakika

Son Dakika Spor TRT yayın haklarını satın aldı: Maçlar şifresiz yayınlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Akın Dündar:
    Ne kadar indirdiler kim bilir :) İtalya kupasını ne yapacak bu millet ? Boş boş şeylere yatırım yapıp halkı sömürmekten başka işe yaradığınız yok. 19 22 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    Şifreli yayınlasa koskoca devlet Kurumu şifresiz yayınlasa ne olur derler şimdi şifresiz yayınlıyor Şimdi de kim bilir ne kadar götürdüler Diyorlar 80 yıdır ne kada götürdüğünüz belli ülkeye bir çivi çakmadınız Ne demişler kişi kendinden bilir işi 31 6 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    devletın pardon milletin parası bumlara haram olsun 16 17 Yanıtla
  • Halil Batmaz:
    La bide Allah razı olsun diyin 20 7 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Kendi ligimizi neden TRT yayınlamıyor? 21 5 Yanıtla
  • monşer null:
    Çok önemli sanki 14 8 Yanıtla
  • Ankara null:
    acaba kimi zengin ettiler para kime akacakki??? 10 11 Yanıtla
  • poyraz can:
    italyadan banane ben italyan mıyım gücün yetiyorsa süper lig tv yayın haklarını al. 15 6 Yanıtla
  • Ali :
    Bize ne Italya dan, Italyanlar bizim derbileri, kupa finallerini yayinliyormu. Utanin be, Koskaca TRT Ülkesini rezil etmis. 10 8 Yanıtla
  • Ali Onur Özdemir:
    güzel bir haber 9 4 Yanıtla
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