Trump kırmızı kart cezasını iptal eden Infantino'yu ödüllendiriyor! Ona yeni iş buldu - Son Dakika
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Trump kırmızı kart cezasını iptal eden Infantino'yu ödüllendiriyor! Ona yeni iş buldu

Trump kırmızı kart cezasını iptal eden Infantino\'yu ödüllendiriyor! Ona yeni iş buldu
22.07.2026 08:53
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler'in bir sonraki Genel Sekreteri'nin Gianni Infantino olmasını istediği iddia edildi. Trump'ın Infantino'nun çok özel yeteneklere sahip olduğunu düşündüğü belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, görev süresi yıl sonunda tamamlanacak olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yerine koltuğu FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya devretmek istediği iddia edildi.

TRUMP KOLTUĞA INFANTINO'YU GETİRMEK İSTİYOR

New York Post’ta yer alan habere göre; geçmişte Birleşmiş Milletler’e (BM) yönelik sert eleştirileriyle tanınan ABD Başkanı Donald Trump, kurumun tepe yönetimi için oldukça şaşırtıcı bir ismi gündeme getirdi. Trump’ın, yıl sonunda görev süresi dolacak olan António Guterres’in yerine mevcut FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun getirilmesini desteklediği öne sürüldü.

"FIFA’DAKİ YÖNETİM TECRÜBESİ VE KÜRESEL NÜFUZU DİKKAT ÇEKİYOR"

Trump’ın bu önerisindeki en büyük etkenin, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık sürecinde Infantino ile kurduğu yakın ilişki olduğu belirtiliyor. Washington kulislerinde yankı uyandıran iddiaya göre Trump; Infantino’nun uluslararası arenadaki itibarını, farklı ülkeleri bir araya getirme kabiliyetini ve FIFA’daki yönetim tecrübesini BM liderliği için önemli bir avantaj olarak değerlendiriyor.

BM'Yİ "KULÜP" OLARAK NİTELEMİŞTİ

Trump’ın FIFA Başkanı’nı desteklediği yönündeki iddia, geçmişte BM’ye yönelik takındığı tavır nedeniyle uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu. İlk başkanlık döneminde BM’yi "İnsanların toplanıp iyi vakit geçirdiği ancak hiçbir şeyin çözülemediği bir kulüp" olarak eleştiren Trump; ABD’yi BM İnsan Hakları Konseyi ve UNESCO’dan çekmiş, Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) sağlanan fonları kesmişti. İkinci başkanlık döneminde de benzer bir tutum sergileyen Trump, BM’ye bağlı birçok kurumun verimsiz olduğunu ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasını boşa harcadığını savunarak ilişkileri gözden geçiren kararnamelere imza atmıştı.

KIRMIZI KARTI İPTAL ETTİRDİ

Dünya Kupası'nda mücadele eden ABD'de golcü oyuncu Folarin Balogun'un Belçika maçı öncesindeki cezasının Trump'ın Infantino ile telefon konuşmasının ardından kaldırılması hafızalarda yer edinmişti.  

Birleşmiş Milletler, Gianni İnfantino, Donald Trump, ABD Başkanı, Futbol, Fifa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trump kırmızı kart cezasını iptal eden Infantino'yu ödüllendiriyor! Ona yeni iş buldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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