Trump, uyarılara rağmen sahneden inmedi; Futbolcular ile kupayı kaldırdı!

ABDBaşkanı Donald Trump, Chelsea'nin Dünya Kulüpler Kupası'nı kazandığı törende beklenmedik bir şekilde sahnede kalmaya devam etti ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun uyarılarına aldırış etmedi.

Chelsea'nin PSG'yi 3-0 yenerek kupayı kazandığı final maçının ardından düzenlenen törende, Trump hem oyunculara hem de hakemlere madalyalarını takdim etti. Ayrıca kupayı Chelsea kaptanı Reece James'e teslim etmekle de görevliydi.

Ancak tören sırasında ilginç bir an yaşandı. Trump, Reece James kupayı kaldırmak üzereyken oyuncuların arasında kalmaya devam etti. FIFA Başkanı Infantino'nun Trump'a "sahneyi terk et" şeklinde bir uyarıda bulunduğu görüldü, fakat Trump bu uyarıyı dikkate almadı. Sonuç olarak kupayı kaldırma anında, herkesin dikkatini çeken görüntüler ortaya çıktı: Trump, kupanın tam ortasında yer alıyordu.

Chelsea oyuncuları kupayı kaldırmak için öne atıldığında Trump ve Infantino yavaş yavaş geri çekildi. Ortaya çıkan karelerde Trump'ın neşeli hali dikkat çekerken, Reece James şaşkın, Enzo Fernandez ve kaleci Robert Sanchez ise bu duruma gülerek tepki verdi.

Chelsea'ye galibiyeti getiren isim ise Cole Palmer oldu. Palmer, iki gol atıp bir de asist yaparak Joao Pedro'nun golünü hazırladı.

Ancak maç sonu gergin geçti. Saha içinde iki takımın oyuncuları ve teknik ekipleri arasında arbede çıktı. En dikkat çekici olaylardan biri ise PSG teknik direktörü Luis Enrique'nin, Chelsea oyuncusu Joao Pedro'ya öfkeyle yaklaşmasıydı.

Kutlamalar sırasında Pedro'ya yaklaşan Enrique, genç oyuncunun yüzüne iki kez uzandı. İkinci hamlesi tokat gibi oldu ve Pedro yere düştü. Olay sonrası güvenlik görevlileri hemen araya girerek Enrique'yi uzaklaştırdı.

PSG'nin sakat yıldızı Presnel Kimpembe de kargaşaya dahil olurken, Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca da PSG kalecisi Donnarumma ile konuştu.

Bu gergin anların ardından Chelsea oyuncuları teknik ekip tarafından hızlıca taraftarlarının yanına götürüldü ve ardından sahneye çıkarak kupayı kaldırdılar.