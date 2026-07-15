TSK'da Wushu Kung Fu Dönemi - Son Dakika
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TSK'da Wushu Kung Fu Dönemi

TSK\'da Wushu Kung Fu Dönemi
15.07.2026 14:06
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MSB, wushu kung fu branşını TSK'ya dahil ederek askeri spor faaliyetlerini genişletti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu arasında imzalanan protokolle, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde wushu kung fu branşı faaliyet kapsamına alındı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre protokol kapsamında wushu kung fu branşı, Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü bünyesinde akredite edilerek askeri spor faaliyetleri arasına dahil edildi.

Protokol doğrultusunda Milli Savunma Üniversitesi harp okulları ile astsubay meslek yüksekokullarında wushu kung fu eğitimleri verilecek, okul takımları oluşturulacak ve Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü adına ulusal ve uluslararası organizasyonlarda mücadele edilecek.

Ayrıca Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarında görev yapan personele yönelik yakın savunma eğitimleri de Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Açıklamada, bu tarihi protokolün yalnızca bir spor branşının Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine dahil edilmesi değil, aynı zamanda spor, disiplin ve savunma alanlarını buluşturan stratejik bir işbirliği olduğu ifade edildi.

Anlaşmayla wushu kung fu branşının teknik altyapısı ve yakın savunma prensiplerinin askeri eğitim süreçlerine katkı sağlaması hedeflenirken branşın ülke genelindeki gelişimi açısından da önemli bir dönüm noktası olacağı vurgulandı.

Federasyon, protokol kapsamında yürütülecek eğitim ve organizasyon çalışmalarının sürdürüleceğini bildirirken, işbirliğinin Türk Silahlı Kuvvetleri, wushu kung fu camiası ve Türk sporu için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açıklamada, protokol sürecine katkı sağlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile MSB Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal, MSB yetkililerine ve Türkiye Wushu Kung Fu??????? Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, Federasyon Başkan Vekili Rıdvan Duran ile emeği geçenlere teşekkür edildi.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Politika, Türkiye, Savunma, Spor, TSK, Son Dakika

Son Dakika Spor TSK'da Wushu Kung Fu Dönemi - Son Dakika

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