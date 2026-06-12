TSSF Genç Milli Takımı\'ndan Avrupa Şampiyonası\'nda 4 Madalya

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Paletli Yüzme Genç Milli Takımı, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya elde etti.

Federasyonun açıklamasına göre, Sakız Adası'ndaki CMAS Paletli Yüzme Havuz Gençler Avrupa Şampiyonası'na katılan milliler, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

18 ülkeden sporcuların yarıştığı Avrupa Şampiyonası'nda genç milli yüzücü Ali Aras Ödüm, 1500 metre su üstünde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ege Ulusoy, Ali Aras Ödüm, Ömer Kayra Aktürk ve Berat Nazarhan Uzuner'den oluşan milli takım, 4x200 metre su üstü bayrak yarışında gümüş, 4x100 metre su üstü bayrak yarışında ise bronz madalya aldı.

400 metre çift palette ikinci olan Derin Çelikkanat, genç kadınlar çift palet disiplininde Türkiye'nin ilk uluslararası madalyasını kazanarak tarihe geçti. Derin Çelikkanat, aynı zamanda bu disiplinde Türkiye rekorunun da sahibi oldu.