TSSF Serbest Dalış Indoor Türkiye Şampiyonası ODTÜ'de başladı - Son Dakika
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TSSF Serbest Dalış Indoor Türkiye Şampiyonası ODTÜ'de başladı

21.05.2022 16:32

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Serbest Dalış Indoor Türkiye Şampiyonası, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) başladı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Serbest Dalış Indoor Türkiye Şampiyonası, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) başladı.

ODTÜ Olimpik Yüzme Havuzunda organize edilen şampiyonaya, 16 spor kulübünden 30'u kadın 81 sporcu katılıyor.

Şampiyona, kadın ve erkeklerde büyükler, gençler ve masterlar sınıflarında, statik apnea, dinamik apnea, paletsiz dinamik apnea, 2x50 hız apnea ve dayanaklılık apnea kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

Milli takımın da seçmelerinin yapıldığı şampiyona yarın ödül töreni ile sona erecek. Şampiyonada dereceye girenler Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Dalış Şampiyonası'na da puan kazanıyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Oğuz Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Burada hem Türkiye Şampiyonası'nı hem de milli takım seçmesini yapıyoruz. Burada 10 ilden 16 kulüpten 30 kadın 51 erkek sporcumuz yarışıyor. Kadın ve erkek olmak üzere milli takım seçmesini de yapacağız. Kısmet olursa 10-16 Haziran'da Sırbistan'daki dünya şampiyonasına da buradaki derecelerine göre sporcularımızı göndereceğiz. Buradaki sporcularımızı dünya şampiyonasına maksimum seviyede göndermenin arzusu içerisindeyiz. Burada su altında en uzun mesafeyi gitme, en uzun şekilde nefes tutma, tek nefeste gitme, hız, dereceleri yapılıyor. Bu branşı yapan çok kıymetli sporcularımız var. Dünya şampiyonasından da kısmet olursa madalya ile ülkemize dönerek bu branşı madalya ile taçlandıracağız inşallah. Sırbistan'da Türk Bayrağının göndere çekilmesi için hazırlıklarımız var, heyecanla o günü bekliyoruz."

TSSF Serbest Dalış Indoor Türkiye Şampiyonası ODTÜ'de başladı
TSSF Serbest Dalış Indoor Türkiye Şampiyonası ODTÜ'de başladı
TSSF Serbest Dalış Indoor Türkiye Şampiyonası ODTÜ'de başladı
TSSF Serbest Dalış Indoor Türkiye Şampiyonası ODTÜ'de başladı
TSSF Serbest Dalış Indoor Türkiye Şampiyonası ODTÜ'de başladı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TSSF Serbest Dalış Indoor Türkiye Şampiyonası ODTÜ'de başladı - Son Dakika


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