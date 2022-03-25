TSYD Ankara Şubesi Fotoğraf Yarışması - Son Dakika
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TSYD Ankara Şubesi Fotoğraf Yarışması

25.03.2022 21:53

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Ödül töreninde konuşan TSYD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata, kısa sürede bir çok projeye imza attıklarını belirterek, derneğe yeni üye olan genç arkadaşlarla daha güçlendiklerini ifade etti.

"Ankara'da yaşam" ve "Ankara'da spor" başlıklı yapılan fotoğraf yarışmasına bir çok muhabir ve fotoğraf sanatçısının katıldığı belirtilirken, törende öncelikle TSYD Ankara Şubesi'ne yeni üye olan bazı katılımcılara rozetleri takıldı.

Yeni üyelerin rozetlerini, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural ve Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF) Başkanı Murat Kandazoğlu taktı.

Daha sonra yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. "Ankara'da yaşam" kategorisinde birinci seçilen Seyit Ali Ünal'a ödülünü Türkiye Güreş Federasyonu Eski Başkanı Ahmet Ayık verdi. Bu kategoride ikinci olan Alp Eren Kaya'ya ödülünü gazeteci Güray Soysal, üçüncü olan Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Aytaç Ünal'a ise gazeteci Doğan Bulgun takdim etti.

"Ankara'da spor" kategorisinde ise birinci olan Mert Bülünt Uçma'ya ödülünü Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile TSYD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata verdi.

Altınok, burada yaptığı konuşmada sağlık bir yaşam için spor yapmanın önemine değinerek, Keçiören'de son dönemlerinde 35 yeni spor tesisi yaptıklarını, Ovacık semtinde yeni açtıkları buz pateninin ise halen ücretsiz hizmet sunduğunu ve yoğun bir taleple karşılaştıklarını belirtti.

Altınok, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da alt yapı ve tesisleşmeye büyük hizmetler sunduğunu ifade etti.

"Ankara'da spor" kategorisinde ikinci olan Abdurrahman Antakyalı'ya ise ödülünü Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İlknur Gündoğmuş, bu kategoride üçüncü olan Alp Eren Kaya'ya da ödülünü Eryaman Stadı Müdürü İrfan Erbaş takdim etti.

TSYD Ankara Şubesi Fotoğraf Yarışması
TSYD Ankara Şubesi Fotoğraf Yarışması
TSYD Ankara Şubesi Fotoğraf Yarışması

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TSYD Ankara Şubesi Fotoğraf Yarışması - Son Dakika


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