TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Çağlayan, Elazığ'da spor basınıyla buluştu - Son Dakika
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TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Çağlayan, Elazığ'da spor basınıyla buluştu

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TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Çağlayan, Elazığ\'da spor basınıyla buluştu
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TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, Elazığ'da görev yapan spor basınıyla bir araya geldi. Program sonunda Çağlayan'a, üzerinde isminin yazılı olduğu 58 numaralı Elazığspor forması hediye edildi.

TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, Elazığ'da görev yapan spor basını ile bir araya geldi.

Bölge ziyaretleri kapsamında TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan Elazığ'da gazetecilerle buluştu. Bir salonda düzenlenen programa Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Elazığspor Basın Sözcüsü Av. Siraç Koç, TSYD İl Temsilcisi Coşkun Kamaç ile şehirdeki basın mensupları katıldı.

Şehirde görev yapan spor basınının görüş ve önerilerini dinleyen Çağlayan, Elazığ TSYD'nin üyelik çalışmaları sonrası şube olmasını yürekten istediğini ve Coşkun Kamaç'ın spor basınınca çok sevildiği görmelerinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Program sonunda TSYD Elazığ İl Temsilcisi Coşkun Kamaç tarafından üstünde isminin yazılı olduğu 58 numaralı Elazığspor forması Kemal Çağlayan'a hediye edildi.

Günün hatırına Çağlayan şehirde görev yapan basın mensuplarıyla toplu fotoğraf çekildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Çağlayan, Elazığ'da spor basınıyla buluştu - Son Dakika
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