TSYD İzmir Şubesinin yenilenen yüzme havuzu hizmete girdi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesinin Urla ilçesindeki olimpik yüzme havuzu, tadilat çalışmalarının ardından hizmete açıldı.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süredir kullanılamayan tesisteki yenileme çalışmaları tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, dernek olarak amaçlarının üyelere ve spora hizmet etmek olduğunu belirterek, "Benim başkanlıktaki 7'nci senem. Daha önce birkaç yeri düzelttik, dokunduk, çok güzel hale geldi. Eğer bir dernekte görev yapıyorsanız hizmet edin. Hepimiz üyelerin emrindeyiz. Biz bu felsefeyle çalıştık ve bugünlere geldik." ifadelerini kullandı.

TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş ise şube yönetimi olarak yıllarca çocuklara bu tesiste yüzme öğretebilmek için kurs açtıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Pandemi koşulları dolayısıyla ara vermek zorunda kalmıştık. Bu sene tesisimizi tekrar açmaya karar verdik. Tesis eskiydi, altyapısının yenilenmesi, değişmesi gerekiyordu. Şube olarak bu noktada Genel Başkanımız Oğuz Tongsir destek oldu ve biz orada rahatladık. Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç'a da destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Tesisimiz Urla'ya, İzmir'e ve Türk sporuna hayırlı olsun."