Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 10.'su düzenlenecek voleybol turnuvası, 25-27 Eylül'de 3 takımın katılımıyla yapılacak.
Efeler Ligi'nin İzmirli temsilcileri Arkas Spor ile Altekma'nın yanı sıra Ziraat Bankkart'ın katılacağı turnuva Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynanacak. Turnuvanın ilk maçı 25 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'te Arkas Spor ile Altekma arasında oynanacak.
Organizasyon, 26 Eylül Perşembe günü aynı saatte Arkas Spor-Ziraat Bankkart ve 27 Eylül Cuma saat 16.30'daki Altekma-Ziraat Bankkart maçlarıyla tamamlanacak.
İzmirli voleybolseverler turnuvayı ücretsiz takip edebilecek.
TSYD İzmir Şubesi Başkanı Ergin Karataş, İzmirlileri 3 gün boyunca sürecek voleybol şölenine davet etti.
Son Dakika › Spor › TSYD Voleybol Turnuvası Başlıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?