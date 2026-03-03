TTF'den BAE'deki Turnuva Açıklaması - Son Dakika
TTF'den BAE'deki Turnuva Açıklaması

TTF\'den BAE\'deki Turnuva Açıklaması
03.03.2026 17:52
Türkiye Tenis Federasyonu, BAE'deki turnuvada güvenlik nedeniyle durdurulan maçlar hakkında bilgi verdi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Füceyre Açık Erkekler Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Ergi Kırkın, Mert Alkaya, Yankı Erel'in son durumuna dair açıklama yaptı.

TTF, Füceyre kentinin ev sahipliği yaptığı, ATP Challenger 50 düzeyindeki organizasyonda elemelerin final turundaki maçların güvenlik alarmı nedeniyle durdurulması sonrası açıklamada bulundu.

Federasyonun duyurusunda, sporcuların bağlı olduğu Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü ve ENKA Spor Kulübü yetkilileriyle beraber sürecin takip edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İran ve çevre ülkelerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak turnuvaları için bölgede bulunan sporcularımız Ergi Kırkın, Mert Alkaya, Yankı Erel ve ekipleri ile hakemimiz Toygar Alagöz'ün sağlığı, güvenliği ve iyi oluşları önceliğimizdir. Tüm acil ihtiyaçların düzenli olarak karşılanması konusunda destek sağlayan ekiplerle de düzenli iletişim içerisindeyiz. Bu aşamada seyahat düzenlemeleri, havayolu operasyonları ve resmi yönergeler doğrultusunda sürekli olarak yetkili makamlar ile görüşmeleri sürdürmekteyiz. Koşullar elverdiğinde değerli oyuncularımızın ve ekiplerimizin güvenli bir şekilde ayrılabilmelerini sağlamak için söz konusu şartları yetkili makamlar ile görüşmekteyiz."

Dışişleri Bakanlığı yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür edilerek "Dışişleri Bakanlığımız nezdinde Sayın Dışişleri Bakan Yardımcımız, Katar ve Abu Dabi Büyükelçilerimizin en üst seviyedeki desteği ve koordinasyonuyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Gelişmeleri değerlendirmeye ve düzenli olarak güncellemeler sağlamaya devam edeceğiz." denildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TTF'den BAE'deki Turnuva Açıklaması

TTF'den BAE'deki Turnuva Açıklaması
