TTF Eğirdir Triatlonu Türkiye Kupası 2024\'te yapılacak

Spor

Türkiye Triatlon Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan TTF Eğirdir Triatlonu Türkiye Kupası, 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde Isparta ili Eğirdir ilçesinde yapılacak.

Triatlonu Federasyonu ve Eğirdir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenecek olan TTF Eğirdir Triatlonu Türkiye Kupası yüzlerce sporcunun katılımıyla Altınkum Plajı'nda gerçekleşecek. M3, Yıldız, Genç, Elit, Paratriatlon ve Yaş Grupları olmak üzere 6 kategoride düzenlenecek olan Türkiye kupasında sporcular 1.5 km yüzme, 40 km bisiklet, 10 km koşu yaparak yarışacak.

Önümüzdeki hafta sonu yapılacak 2024 Eğirdir Triatlonu öncesi, organizasyonu gerçekleştirecek taraflar koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Katılımcılar, Türkiye'nin en köklü triatlon yarışlarından biri olan Eğirdir Triatlonu'nun bir kez daha sağlıklı şekilde yapılması için görüşlerini belirtti.

Koordinasyon toplantısına; Eğirdir Kaymakam Vekili Atabey Kaymakamı Selami Işık, Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ünsal, Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş, Triatlon İl Temsilcisi Çetin Meydan ve daire müdürleri katıldı.

Triatlon İl Temsilcisi Çetin Meydan'dan edinilen bilgiye göre Eğirdir Triatlonu'na 21 yılda 7 bin 730 kişinin katıldığı öğrenildi. - ANTALYA