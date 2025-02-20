TTF ve İspanya Tenis Federasyonu İş Birliği Görüşmesi

Spor

??????? Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, İspanya Tenis Federasyonu Başkanı Miguel Diaz Roman ile kurumlar arasında yapılabilecek iş birliği anlaşmalarını görüştü.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleşen toplantıya Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci de katıldı.

Görüşmede sporcu ve antrenör eğitimleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu ve değişim programı imkanları değerlendirildi.