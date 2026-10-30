Tuba Demir, bronz madalya maçında Verbina'ya 11-0 yenilip dünya beşincisi oldu

Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlenen 2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda mücadele eden milli güreşçi Tuba Demir, bronz madalya maçında Rus sporcu Ekaterina Verbina'ya mağlup olarak organizasyonu beşinci sırada tamamladı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen 2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası, kadınlar ve erkekler serbest stil müsabakalarıyla devam ediyor. Organizasyonun 7. gününde kadınlar 55 kilo kategorisinde mindere çıkan milli güreşçi Tuba Demir, bronz madalya mücadelesinde Rus sporcu Ekaterina Verbina ile karşılaştı. Rakibi karşısında müsabakayı 11-0 kaybeden milli güreşçi, madalya şansını değerlendiremedi ve dünya beşincisi oldu.

Şampiyonada ikinci turda Özbekistanlı Sandugash Djenbaeva'yı 11-2, çeyrek finalde ise Hindistanlı Ahilya Shatrughn Shinde'yi 9-6 mağlup ederek yarı finale yükselen Tuba Demir, bu turda Ukraynalı Nataliia Klivchutska'ya mağlup olmuştu. Bronz madalya mücadelesini de kaybeden Avrupa üçüncüsü milli güreşçi, 2026 Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası'nı kadınlar 55 kiloda beşinci sırada tamamladı.