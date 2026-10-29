Tuba Demir, Hint rakibini 9-6 yenerek Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finale kaldı - Son Dakika
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Tuba Demir, Hint rakibini 9-6 yenerek Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finale kaldı

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Milli güreşçi Tuba Demir, Astana'daki 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda yarı finale yükseldi. Demir, ikinci turda Özbek rakibini 11-2, çeyrek finalde Hint rakibini 9-6 yenerek yarı finalde Ukraynalı Nataliia Klivchutska ile eşleşti.

Kazakistan'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Tuba Demir, kadınlar 55 kiloda yarı finale yükseldi.

Başkent Astana'daki organizasyonun 6. gününde mindere çıkan Tuba Demir, ikinci turda Özbek Sandugash Djenbaeva'yı rahat bir şekilde 11-2 yendi.

Çeyrek finalde Hint Ahilya Shatrughn Shinde ile karşılaşan milli güreşçi, rakibini 9-6 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Avrupa üçüncüsü Tuba Demir, 55 kilo yarı finalinde Ukraynalı Nataliia Klivchutska ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Tuba DemirDünyaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Tuba Demir, Hint rakibini 9-6 yenerek Dünya Güreş Şampiyonası'nda yarı finale kaldı - Son Dakika
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