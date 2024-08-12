TÜBAD, Anıtkabir'i ziyaret etti

Spor

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD), kuruluşunun 20. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

TÜBAD'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarete TÜBAD Başkanı Necati Güler, yönetim kurulu üyeleri, onursal üyeler ve eski başkanlar katıldı.

TÜBAD Başkanı Necati Güler, ziyarette Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün burada, senin manevi huzurunda bulunmaktan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği olarak, senin gösterdiğin yolda ilerlemenin, ülkemize ve gençlerimize hizmet etmenin heyecanını yaşıyoruz. Sporun birleştirici gücünü kullanarak, ülkemizi aydınlık yarınlara

taşımak için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz."

Öte yandan TÜBAD'ın 20. yıl kutlamaları kapsamında, Türkiye genelinde bir yıl boyunca panel, çalıştay, şenlik, seminer ve sosyal sorumluluk projeleri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.