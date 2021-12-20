- TÜFAD Genel Başkanı Dilber: "Yabancı oyuncuların çok azından mutluyuz"

Genel Başkan Dilber, Ordu'daki futbol antrenörleri ile bir araya geldi

ORDU - Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Başkanı İsmail Dilber, yabancı futbolcular yerine Türk yeteneklerine şans verilmesi gerektiğine değinerek, "Dışarıdan alacağımız illa bir oyuncuyu sahaya sürüp oynamaktansa, gençlerimize de şans verilip onlarla yola devam etmek ve o bakış açısını yok etmemiz lazım. Buraya gelen yabancı oyuncuların çok azından mutluyuz" dedi.

TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, Altınordu ilçesinde bulunan bir otelde futbol antrenörleri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Program sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dilber, Türk futbolunun oyun olarak biraz geriye düştüğünü ancak maçlardaki seyirci katkısı ve heyecanının kendilerini umutlandırdığını söyledi. Dilber, "Şu anda baktığımız zaman futbolumuz belki de ekonomik olarak çok sarsıntıda, oyun olarak da belki geriye düşüyor gibi görünse de seyirci katkısı ve heyecanı bizi umutlandırıyor. Zaman zaman başarılı neticeler alıyoruz ama sürekliliği olmuyor. İnşallah bu sürekliliği yakalarız. Korona virüs tüm dünyayı sarstı, inşallah bundan da biran önce kurtuluruz, seyircinin tam kapasite ile tribünlerde olması ve futbolun ekonomisinin düzelmesi, yerli çocuklarımıza çok daha fazla fırsat vererek onları sahada görmemiz bizi heyecanlandıracak ve umutlandıracak. Ülkemizde yetenek yok değil, fazlasıyla var. Fakat biz bu yeteneği çok fazla değerlendiremiyoruz. İnşallah bu sıkıntımızı da aşarız, kendi öz çocuklarımızla Milli Takım'ımızda iyi neticeler alırız" diye konuştu.

"Yabancı oyuncuların çok azından mutluyuz"

Yabancı futbolcu transferlerine değinen Dilber, "Yabancı oyuncu sıralaması geçmişte sıfır iken zamanla 4'e çıkarak çoğalmıştı. Dışarıdan transfer etmek kolayımıza geldi, bu da yanlış. Burada antrenörlerimize de görev düşüyor. Dışarıdan alacağımız illa bir oyuncuyu sahaya sürüp oynamaktansa, gençlerimize de şans verilip onlarla yola devam etmek ve o bakış açısını yok etmemiz lazım. Buraya gelen yabancı oyuncuların çok azından mutluyuz" ifadelerine yer verdi.

TÜFAD Ordu Şube Başkanı Turgut Kır da TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber'i ağırlamaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.