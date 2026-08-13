Tuğba Çürük, Polonya'da Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika
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Tuğba Çürük, Polonya'da Altın Madalya Hedefliyor

Tuğba Çürük, Polonya\'da Altın Madalya Hedefliyor
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17 yaşındaki Karateci Tuğba Çürük, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

MUHSİN ARSLAN/ZEKİ CEYHAN - Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda birinci olarak Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan 17 yaşındaki milli sporcu Tuğba Çürük, Polonya'da düzenlenecek organizasyonda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan ve 75. Yıl Anadolu Lisesinden mezun olan Tuğba Çürük, 2020'de beden eğitimi öğretmeni ve antrenörü Murat Salih Kurnaz'ın yönlendirmesiyle karateye başladı.

Karateye ilk başta vuruşlardan çekindiği için mesafeli yaklaşan genç sporcu, antrenmanlarda sporun kontrollü yapısını gördükten sonra çalışmalarını sürdürdü.

Türkiye ve Balkan şampiyonalarında dereceler elde eden Tuğba Çürük, 2023'te İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Aynı yıl Slovenya'da gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası'nda da ay-yıldızlı formayla altın madalya alan Tuğba, 2026'da Mısır'da düzenlenen Akdeniz Kupası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.

Temmuz ayında Samsun'da gerçekleştirilen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'nda birinci olan milli sporcu, 14-18 Ekim'de Polonya'da düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nda +66 kiloda Türkiye'yi temsil edecek.

En büyük hayali kürsünün zirvesi

Tuğba Çürük, AA muhabirine, dünya şampiyonası milli takım seçmesini birinci tamamlayarak 21 yaş altı kategorisinde Polonya'da Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandığını söyledi.

Milli takıma seçildiği anın kendisi için unutulmaz olduğunu belirten Tuğba, "Milli takıma seçildiğim zaman hocalarımla birlikte çok duygulandık. Benim için unutulmaz bir andı. Artık, hedeflerime bir adım daha yaklaşmıştım." dedi.

Tuğba Çürük, Dünya Şampiyonası'nda başarılı olmak istediğini dile getirerek, "Hedefim dünya şampiyonluğu. Kürsünün her yeri güzel ama birinci olup İstiklal Marşı'mızı dinletmek en büyük hayalim." ifadelerini kullandı.

Tuğba Çürük, müsabakalar sırasında heyecanlandığını ancak bunu kontrol ederek karşılaşmalara çıkmaya çalıştığını kaydetti.

Sporun eğitim hayatına da katkı sağladığını aktaran Tuğba Çürük, karate sayesinde disiplin, öz güven, dakiklik ve sorumluluk kazandığını söyledi.

Antrenörü sporcusuna güveniyor

Antrenör Murat Salih Kurnaz, Tuğba Çürük'ün 2020'de karateye başladığını ve kısa sürede önemli başarılar elde ettiğini dile getirdi.

Tuğba Çürük'ün daha önce de ay-yıldızlı formayla organizasyonlara katıldığını ve madalyalar kazandığını hatırlatan Kurnaz, ekim ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın kariyerindeki en önemli organizasyonlardan biri olduğunu belirtti.

Sporcusuna antrenmanlarda teknik ve taktik çalışmalar yaptırdığını anlatan Kurnaz, "Antrenmanlarda ve maç içinde teknik-taktikleri nasıl uygulayacağını aktarmaya çalışıyorum. Sporcumuz hem benden hem de eşimden bir şeyler alıyor. Bunları harmanlayıp müsabakalarda rakiplerine uygulamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"Kürsünün her yeri güzel"

Milli sporcunun antrenörlerinden Tuğba Kurnaz ise Tuğba Çürük'ün karateye başladığı ilk günden itibaren istekli olduğunu belirtti.

Başarının önemli unsurlarından birinin disiplin ve devamlılık olduğunu vurgulayan Kurnaz, Samsun'daki Türkiye Şampiyonası'nın Dünya Şampiyonası'na katılım açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kurnaz, karateye emek veren sporcunun başarı için istekli olduğuna değinerek, "Şimdi istiyoruz ki Polonya'da bayrağımızı göndere çekelim ve şampiyonluk nasip olsun. Kürsünün her yeri güzel." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Tuğba Çürük, Polonya'da Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika

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