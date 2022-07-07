Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 'nde geçen sezon Fenerbahçe Safiport ile şampiyonluk yaşayan Tuğçe Canıtez, gelecek sezon Hatay Büyükşehir Belediyespor'da oynanacak. 9 sezon sarı lacivertli formayı terleten ve takım kaptanlığı da yapan milli basketbolcu Hatay ile 1 yılık anlaşma sağladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Tuğçe Canıtez, Hatay Büyükşehir Belediyespor'da - Son Dakika

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