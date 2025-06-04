Tuğra Menekşe\'nin Altın Madalya Hedefi

Bu yıl girdiği ulusal ve uluslararası müsabakalarda 1 gümüş ile 3 bronz madalya kazanan 16 yaşındaki milli tekvandocu Tuğra Tevfik Menekşe, Ümitler U21 Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hasretini dindirmek istiyor.

Tekvandoya 11 yıl önce başlayan Tuğra Tevfik Menekşe, aralık ayında Kosova'da düzenlenecek Ümitler U21 Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya elde ederek, ülkesini en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

Milli tekvandocu Tuğra Tevfik Menekşe, yaptığı açıklamada, Türkiye'de girdiği birçok turnuvada derece elde ettiğini söyledi.

Kosova'da aralık ayında yapılacak Ümitler U21 Tekvando Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığına işaret eden Menekşe, şöyle devam etti:

"Hedefim, Ümitler U21 Tekvando Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak. Dünya ve olimpiyat şampiyonalarına katılarak altın madalya elde etmek istiyorum. Hedeflerime ulaşmak için haftanın 7 günü antrenman yapıyorum, bazen günde çift idman yapıyorum. Antrenmanlarım yoğun geçiyor, günlük 4 saat spor salonunda çalışıyorum."

Antrenör Burak Çobanoğlu ise Menekşe'nin madalya için aralıksız çalıştığını söyledi.

Milli takım kampı öncesinde sıkı antrenman temposuyla sporcuyu hazırladıklarını bildiren Çobanoğlu, "Madalya almak istiyoruz. Bütün gayretimiz bu yönde." dedi.