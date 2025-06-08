UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu şampiyonu, Portekiz ile İspanya arasında bu akşam oynanacak final maçıyla belli olacak. Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele TV8'den şifresiz izlenebilecek.
Portekiz: Costa; Dalot, Dias, Inacio, Mendes; J. Neves, Vitinha, Bernardo; Conceicao, Ronaldo, Fernandes
İspanya: Simon; Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Fabian, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Williams
UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce 1 kez şampiyon olan Ronaldolu Portekiz, yarı finalde Almanya'yı 2-1 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu. EURO 2024 şampiyonu İspanya ise daha önce 3 kez final oynadığı ve kupayı 1 kez aldığı UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final maçında 9 gollü karşılaşmada Fransa'yı 5-4 yenerek adını finale yazdırdı.
Son Dakika › Spor › Tüm dünyanın merakla beklediği Portekiz-Fransa finali şifresiz kanalda - Son Dakika
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