Tüm ülke Lookman\'ı konuşuyor! Yeni lakabı bile var

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin banka teminatı istenmesi nedeniyle transferini sonuçlandıramadığı Lookman, yeni takımı Atletico Madrid'de durdurulamıyor.

LOOKMAN GOLLERİNE TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Atletico Madrid'İN UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçında Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olduğu mücadelede etkili oyunuyla dikkat çeken Lookman, takımının ikinci golünü attı.

5 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Bu golle birlikte Lookman, yeni takımında çıktığı 5 maçta 3 gol ve 2 asistlik skor katkısına ulaşmayı başardı. Yıldız oyuncunun bu performansı İspanyol basınının bir numaralı gündemi oldu.

"GOL AVCISI LOOKMAN"

Mundo Deportivo'daki haberde 28 yaşındaki futbolcuya "Gol avcısı" lakabı takıldı. Nijeryalı yıldız için yapılan haberde, "Ademola Lookman, Atletico Madrid'de harika bir başlangıç ??yaptı. Club Brugge karşısında, kulübü için çıktığı beşinci maçında üçüncü golünü attı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında ise ilk golünü attı. Bu gol, Atletico Madrid taraftarlarının daha önce bilmediği bir yönünü de sergiledi. Lookman tam bir ''Gol avcısı'' yorumu yapıldı.