Son Dakika

Tüm ülke Lookman'ı konuşuyor! Yeni lakabı bile var

19.02.2026 18:54
Fenerbahçe'nin transferini bitiremediği ve Atletico Madrid'e transfer olan Ademola Lookman, yeni takımında harikalar yaratıyor. Club Brugge ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında gollerine devam eden Lookman, İspanyol basınında en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Nijeryalı oyuncuya yeni bir lakap da takıldı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin banka teminatı istenmesi nedeniyle transferini sonuçlandıramadığı Lookman, yeni takımı Atletico Madrid'de durdurulamıyor.

LOOKMAN GOLLERİNE TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Atletico Madrid'İN UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçında Belçika'nın Club Brugge takımına konuk olduğu mücadelede etkili oyunuyla dikkat çeken Lookman, takımının ikinci golünü attı.

5 MAÇTA 5 GOLE KATKI

Bu golle birlikte Lookman, yeni takımında çıktığı 5 maçta 3 gol ve 2 asistlik skor katkısına ulaşmayı başardı. Yıldız oyuncunun bu performansı İspanyol basınının bir numaralı gündemi oldu.

"GOL AVCISI LOOKMAN"

Mundo Deportivo'daki haberde 28 yaşındaki futbolcuya "Gol avcısı" lakabı takıldı. Nijeryalı yıldız için yapılan haberde, "Ademola Lookman, Atletico Madrid'de harika bir başlangıç ??yaptı. Club Brugge karşısında, kulübü için çıktığı beşinci maçında üçüncü golünü attı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında ise ilk golünü attı. Bu gol, Atletico Madrid taraftarlarının daha önce bilmediği bir yönünü de sergiledi. Lookman tam bir ''Gol avcısı'' yorumu yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Atletico Madrid, Club Brugge, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Caner atalay Caner atalay:
    febemin aldığı lookmanmı 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19.02.2026 20:21:43
