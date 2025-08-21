Tümer Metin\'den Fenerbahçe için olay iddia

Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile 0-0 berabere kalmasının ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin oyun yapısını eleştiren başarılı yorumcu, çok konuşulacak bir iddiada da bulundu.

''KOCA 90 DAKİKA 3 ŞUT''

Fenerbahçe'nin rakip kaleye az şut çektiğini söyleyen Tümer Metin, "Koca 90 dakika 3 tane şut atmışsın kapalı defansa, bence çok az. Adam eksiltme bir Talisca pozisyonunu sayıyorum, kırmızı kart gördükleri pozisyon.'' dedi.

''KAPANIRSA AÇMAKTA ZORLANIRSIN''

Sözlerine devam eden Tümer Metin, ''Ceza sahası üzerinde bir çekip vurursun, adam eksiltirsin. Şimdi bu kadar öngörülebilir oynarsan rakip de eksik kaldığında daha da kapanırsa açmakta zorlanırsın.'' yorumunda bulundu.

''MOURINHO'NUN MENTALİTESİ DEĞİŞMEDİKÇE''

Tümer Metin, çarpıcı bir iddiada da bulunarak, ''Fenerbahçe'nin bu sene en büyük problemi isterse 5 tane daha oyuncu transfer etsin, kimin geldiğinin de çok fazla önemi yok, teknik direktör Mourinho'nun mentalitesi değişmedikçe işi çok zor." ifadelerini kullandı.