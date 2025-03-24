Tümer Metin'den flaş iddia: Bu yıldız kadroda olsa Dünya Kupası'nı kazanabiliriz - Son Dakika
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Spor

Tümer Metin'den flaş iddia: Bu yıldız kadroda olsa Dünya Kupası'nı kazanabiliriz

Tümer Metin\'den flaş iddia: Bu yıldız kadroda olsa Dünya Kupası\'nı kazanabiliriz

Kariyerine futbol yorumcusu olarak devam eden eski milli futbolcu Tümer Metin, 3-0'lık Macaristan galibiyetinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milli takım için Türkiye'den hangi forveti tercih edeceği sorulan Metin, "Bu konuda hiç tartışmaya girmem, bir tane oyuncum var benim. Cevabım belli; Icardi. Şu an A Milli Takım'ın santrforu olsun, biz Dünya Kupası'nı kazanabiliriz" dedi.

24.03.2025 16:35
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Futbol yorumcusu ve eski milli futbolcu Tümer Metin, A Milli Takımımızın Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yenerek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldiği maç sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı. Metin'in milli takım için tercih ettiği yabancı forvet ve ortaya attığı iddia çok konuşuldu.

"CEVABIM BELLİ, TARTIŞMAMIZ ICARDI"

Karşılaşmayı TV100'de değerlendiren Tümer Metin'e, Süper Lig'de forma giyen 5 yabancı forvet içinden hangisini milli takıma alacağı soruldu. Adaylar Mauro Icardi, Victor Osimhen, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko ve Ciro Immobile olarak belirlendi. Tümer Metin bu soruya "En-Nesyri'yi kadroya çağırmam. Bu konuda hiç tartışmaya girmem, bir tane oyuncum var benim. Cevabım belli; Icardi" dedi.

Tümer Metin'den flaş iddia: O kadroda olsa Dünya Kupası'nı kazanabiliriz

"DÜNYA KUPASI'NI KAZANABİLİRİZ"

Bu tercihi üzerinden Arjantinli yıldızla ilgili sıra dışı bir iddia ortaya atan Tümer Metin, "Icardi şu an A Milli Takım'ın santrforu olsun biz Dünya Kupası'nı kazanabiliriz. Bu kadar da iddialı söylüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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Son Dakika Spor Tümer Metin'den flaş iddia: Bu yıldız kadroda olsa Dünya Kupası'nı kazanabiliriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Fahri Sağgül:
    O senin dediğin karpuz bu mevsimde olmuyor. 85 23 Yanıtla
  • Ates null:
    Çok salladın Tümer. 71 28 Yanıtla
  • Ahmet:
    80 milyon tukiyede 1 tane forvet yok 10milyon gurbetçi de 1 tane forvet yok 54 2 Yanıtla
  • erkan zengin:
    haaa si..... 24 8 Yanıtla
  • Murat:
    abi Türkiye'de bir tane forvete geçecek adam yok mu ya:)) ironi linclemeyin,,nedeni lobi malesef,,yoksa ne gençler var üff 26 3 Yanıtla
  • 6490203:
    sen tiner metinken de böyle boş konuşurdun şimdi tenekeykende aynı 16 8 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    kronik balon kadro dışı bu gavati kim alır bizim takıma osimhen desen penaltı tek atar en iyisi en yessri 11 7 Yanıtla
  • Flankes0107:
    seni futbolcu sanıyordum 6 5 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Dzekoyu be düğünümde bile oynatmam halay çekerken kolu falan kırılır 4 5 Yanıtla
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