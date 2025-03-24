Futbol yorumcusu ve eski milli futbolcu Tümer Metin, A Milli Takımımızın Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yenerek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldiği maç sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı. Metin'in milli takım için tercih ettiği yabancı forvet ve ortaya attığı iddia çok konuşuldu.
Karşılaşmayı TV100'de değerlendiren Tümer Metin'e, Süper Lig'de forma giyen 5 yabancı forvet içinden hangisini milli takıma alacağı soruldu. Adaylar Mauro Icardi, Victor Osimhen, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko ve Ciro Immobile olarak belirlendi. Tümer Metin bu soruya "En-Nesyri'yi kadroya çağırmam. Bu konuda hiç tartışmaya girmem, bir tane oyuncum var benim. Cevabım belli; Icardi" dedi.
Bu tercihi üzerinden Arjantinli yıldızla ilgili sıra dışı bir iddia ortaya atan Tümer Metin, "Icardi şu an A Milli Takım'ın santrforu olsun biz Dünya Kupası'nı kazanabiliriz. Bu kadar da iddialı söylüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.
Son Dakika › Spor › Tümer Metin'den flaş iddia: Bu yıldız kadroda olsa Dünya Kupası'nı kazanabiliriz - Son Dakika
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