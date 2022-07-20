Zonguldaklı ve Beşiktaş 'ın efsane eski milli futbolcularından Tümer Metin'in babası Ali Metin hayatını kaybetti. Acı haberi alan ünlü futbolcu ve ailesi, büyük üzüntü yaşadı. Merhum Ali Metin için bugün Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kozlu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine eski milli futbolcu Tümer Metin, ünlü spor yorumcusu Şansal Büyüka , eski milli futbolcular Tuncay Şanlı , Hakan Ünsal , Elvir Baljic, spor ve sanat dünyasından ünlü isimler ve sevenleri katıldı. Tümer Metin taziyeleri kabul etti. Taziye sırasında ünlü futbolcu, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Tümer Metin'in en acı günü: Hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik

Kaynak: İHA

Tümer Metin, Ali Metin, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Tümer Metin'in babası Ali Metin son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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