TÜMOSAN Konyaspor, Aleksic ve Boranijasevic'i transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TÜMOSAN Konyaspor, Aleksic ve Boranijasevic'i transfer etti

TÜMOSAN Konyaspor, Aleksic ve Boranijasevic\'i transfer etti

TÜMOSAN Konyaspor, Danijel Aleksic ve Nikola Boranijasevic'i renklerine bağladı. Aleksic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanırken, Boranijasevic ile 1+1 yıllık anlaşma yapıldı. Kulüp yetkilileri, oyuncuların takıma büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

08.08.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Danijel Aleksic ile Nikola Boranijasevic'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Aleksic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aleksic, "Konya'da olduğum için çok mutluyum. Kendimi hazır hissediyorum. Konyaspor için elimden geleni sahaya yansıtacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu arada 5 sezon formasını giydiğim Başakşehir ailesine de çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yeşil-beyazlıların 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı sağ bek oyuncusu Boranijasevic ise "Konyaspor, gerçekten büyük bir camia ve ateşli taraftarı var. Taraftarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bir bütün olacağız ve güzel bir sezon geçireceğiz." görüşlerine yer verdi.

İki oyuncunun imza törenine katılan Futbol Şube Sorumlusu Erkut Çağlar Çelik de oyuncuların takıma büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Transfer çalışmalarının devam edeceğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Aleksic ve Nikola ile imza törenlerini gerçekleştirdik. İkisi de tecrübeli futbolcular. Aleksic'i geçtiğimiz sezonun devre arasında da almak için uğraşmıştık. Nasip bugüneymiş. İki futbolcumuz da geldikleri takımda şampiyonluk yaşamış isimler. Takımımızdan gidecek isimlere göre yeni transferlerimiz gerçekleşebilir. Futbol şube olarak yoğun bir mesai içerisindeyiz. İnşallah güzel bir sezonu geride bırakmak istiyoruz."

Kaynak: AA

Konyaspor, Tümosan, konya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor TÜMOSAN Konyaspor, Aleksic ve Boranijasevic'i transfer etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
00:22 Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli boksör Hatice Akbaş Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 03:37:12. #1.13#
SON DAKİKA: TÜMOSAN Konyaspor, Aleksic ve Boranijasevic'i transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement