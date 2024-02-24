TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Bitti - Son Dakika
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TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Bitti

TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Bitti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık skorla gitti.

24.02.2024 19:55  Güncelleme: 19:56
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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Zorbay Küçük, Bahtiyar Birinci, Murat Temel

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, N'Zonzi, Soner Dikmen, Prip, Oğulcan Ülgün, Ndao, Cikalleshi

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Rivas, Kilama, Maksimovic, Cemali Sertel, Massanga Matondo, Mehdi Boudjemaa, Ömer Faruk Beyaz, Görkem Sağlam, Fernandes, Halil Dervişoğlu

Sarı kartlar: Dk. 27 Kilama (Atakaş Hatayspor), Dk. 40 Damjanovic, Dk. 44 Ahmet Oğuz (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 bitti.

15. dakikada Ndao'nun ara pasına hareketlenen N'Zonzi, topu ceza yayı üzerinde Oğulcan Ülgün'e bıraktı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top üstten auta çıktı.

26. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, kale sahası önünde yükselen Damjanovic'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

31. dakikada Ahmet Oğuz'un kısa düşen pasında meşin yuvarlağı önünde bulan Halil Dervişoğlu, kaleciyle karşılaştığı pozisyondan yararlanamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Bitti - Son Dakika
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