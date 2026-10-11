TÜMOSAN Konyaspor-Başakşehir 0-0 bitti, Shomurodov 90+3'te topu kafayla dışarı attı

TÜMOSAN Konyaspor-Başakşehir 0-0 bitti, Shomurodov 90+3'te topu kafayla dışarı attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında MEDAŞ Konya Büyükşehir'de oynanan TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir maçında kazanan çıkmadı ve karşılaşma 0-0 berabere bitti. 90+3. dakikada Karbownik'in ortasında Shomurodov'un kafa vuruşu direk dibinden dışarı gitti.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Batuhan Kolak, Osman Gökhan Bilir, Gökmen Baltacı
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Baniya, Adil Demirbağ (Dk. 23 Awaziem), Masuaku, Jevtovic, Toth (Dk. 74 Bardhi), Deniz Türüç, Melih İbrahimoğlu, Gonçalves (Dk. 82 Colley), Muleka (Dk. 82 Mustafa Muhammed)
İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Karbownik, Emin Bayram (Dk. 56 Hamza Güreler), Ba, Kharebashvili (Dk. 63 Ömer Ali Şahiner), Kemen, Umut Güneş, Olsen (Dk. 63 Yusuf Sarı), Shomurodov, Brnic (Dk. 80 Kaluzinski), Bertuğ Yıldırım (Dk. 80 Fayzullayev)
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor-İstanbul Başakşehir maçı 0-0 bitti.
69. dakikada Deniz Türüç'ün sağ çarprazdan kullandığı serbest vuruşta, defansa da çarpan top kornere çıktı.
90+3. dakikada Karbownik'in ortasında ceza sahası içinde yükselen Shomurodov'un kafa vuruşunda, top direk dibinde dışarı gitti.
Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.
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