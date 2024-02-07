Tümosan Konyaspor, EMS Yapı Sivasspor\'u uzatmalarda yendi

Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Atila Karaoğlan, Mehmet Akıncık, Suat Güz
EMS Yapı Sivasspor: Nikolic, Burak Kapacak (Dk. 68 Yusuf Çağlar Kefkir), Mehmet Albayrak, Caner Osmanpaşa (Dk.68 Alaaddin Okumuş), Camara, Emre Gökay (Dk. 59 Emrah Başsan), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 75 Muhammed Sinan Kaya), Charisis, Erdem Güleç (Dk. 119 Mehmet Talha Şeker), Koita (Dk. 68 Ziya Erdal), Njie
Tümosan Konyaspor: Deniz Ertaş, Ahmet Oğuz, Metehan Mert, Kahraman Demirtaş, Karahan Yasir Subaşı (Dk.90+2 Guilherme), Soner Dikmen, Boateng (Dk. 67 Niko Rak), Prip (Dk. 68 Alassane Ndao), Yunus Mallı (Dk. 95 Uğurcanr Yazğılı), Moreno (Dk. 84 Sambou), Ethemi (Dk. 68 Oğulcan Ülgün)
Gol: Dk. 109 Ahmet Oğuz (Tümosan Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Ahmet Oğuz, Dk. 36 Moreno (Tümosan Konyaspor) Dk. 35 Kerem Atakan Kesgin (EMS Yapı Sivasspor)
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada EMS Yapı Sivasspor'u uzatmalarda 1-0 yenen Tümosan Konyaspor, çeyrek finale yükseldi.
3. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Njie, ceza sahası dışından sert vurdu. Deniz Ertaş'ı geçen meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.
13. dakikada Erdem Güleç'in sağ kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Koita, rakiplerini geçtikten sonra kaleci Deniz Ertaş ile karşı karşıya kaldı. Koita'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Deniz Ertaş'ın dizlerinden döndü.
38. dakikada Yunus Mallı'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içindeki Kahraman Demirtaş'ın kafa vuruşunda top kale direğinden döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
60. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Moreno'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nikolic'te kaldı.
63. dakikada Ethemi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Prip'in sert vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta gitti.
Karşılaşmanın normal süresi 0-0 tamamlandı.
109. dakikada defansın hatasından faydalanarak topla buluşan Ahmet Oğuz, ceza alanı dışından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Nikolic'in solundan ağlara gitti. 0-1
Karşılaşmayı 1-0 kazanan Tümosan Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
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