TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak istiyor - Son Dakika
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TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak istiyor

TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak istiyor

TÜMOSAN Konyaspor teknik direktörü Ali Çamdalı, Fenerbahçe ile oynayacakları maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Çamdalı, antrenmanların iyi geçtiğini ve doğru hazırlanarak maçta ihtiyaçları olan puanları almak istediklerini belirtti. Steven Nzonzi ise iç sahada oynayacakları maçta taraftarın desteğini beklediklerini ifade etti. Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

03.05.2024 20:07
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı, maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Çamdalı, Fenerbahçe maçına odaklandıklarını dile getirdi.

Çamdalı, antrenmanların iyi geçtiğini anlatarak, "Doğru hazırlanıp, dersimize çalışıp Fenerbahçe maçında ihtiyacımız olan puan veya puanları almak istiyoruz. Bunun kolay bir maç olmayacağını biliyoruz. Fenerbahçe'nin bu puanlara ne kadar ihtiyacı varsa bizim de o kadar ihtiyacımız var. Şampiyonluk yarışında neler oluyor, bizi hiç ilgilendirmiyor. Derdimiz Konyaspor'u en hızlı şekilde rahat bir pozisyona sokmak. O yüzden sıkı şekilde çalışmalarımıza devam edip, maç gününü bekliyoruz." diye konuştu.

Son 4 haftada alacakları puanların önemine işaret eden Çamdalı, amaçlarının ligi rahat bir sıralamada tamamlamak olduğunu aktardı.

Nzonzi: "Taraftarımızdan destek bekliyoruz"

Yeşil beyazlı oyuncu Steven Nzonzi ise karşılaşmanın hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürdüklerine dikkati çekerek, "Çok sıkı bir çalışma ritmimiz var. Evimizde oynayacağımız bir maç. Elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe, şampiyonluğa oynayan bir takım. Evimizde oynadığımız için burada asla geri çekilmeyeceğiz. Taraftarın desteğinin etkisi olacak. İç saha maçımızda taraftarımızdan destek bekliyoruz. Kötü tezahürat karşısında, baskı altında oynamak bizim de işimizi olabildiğince zorlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Antrenman

Teknik direktör Ali Çamdalı, yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma ile başladı. Pas çalışması ve 6'ya 4 oyun ile devam eden antrenman, 5'e 5 maçlarla sona erdi.

Yeşil-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak istiyor - Son Dakika

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