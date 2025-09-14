TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazartesi günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı.

Corendon Alanyaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması ile antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise dar alanda oyun ile yarı sahada çift kale maç yaptı.

Yeşil beyazlılar, 17 Eylül Çarşamba günü yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.