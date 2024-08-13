TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, Galatasaray'ı konuk edecek TÜMOSAN Konyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Jokerli 6'ya 6 oyunla devam eden idman, 10'a 10 oyun ve çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.