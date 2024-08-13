TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, Galatasaray'ı konuk edecek TÜMOSAN Konyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Jokerli 6'ya 6 oyunla devam eden idman, 10'a 10 oyun ve çift kale maçla sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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