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TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK ile berabere kaldı - Son Dakika
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TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic, maçın ardından yaptığı açıklamada, 1 puanın kötü olmadığını belirtti. Ömerovic, takımının mücadele ruhunu ve bir sonraki maçı final niteliğinde gördüğünü ifade etti.

TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK ile berabere kaldı
24.01.2024 - 20:47,
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic, "1 puan bizim için kötü değil." dedi.

Ömerovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçtan önce söylediği gibi hem Gaziantep hem de kendileri için çok kritik bir maç olduğunu söyledi.

Gaziantep FK'nin güçlü yönlerini bildiklerini aynı zamanda zaaflarını analiz ettiklerini ifade eden Ömerovic, şöyle konuştu:

"Özellikle ikinci devre kendi oyunumuzu gerçekleştirebildik diyebilirim. Aynı zamanda ikinci devre sanki daha galibiyete yakın bir takım olduk. Soner'in son pozisyonu gol olsaydı zaten maç 2-1 bitecekti ama futbolda bu da var. Ben bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. İlk 11'de başlayanlar, sonra oyuna girenler, kulübede oturanlar. Çünkü takım ruhu olmazsa bu şekildeki mücadele, inanç inanın ki hiçbir zaman olmayacaktı. Onun için 1 puan bizim için kötü değil. Tabii ki üç puan kazanmak istedik. Ancak sonraki maç benim için yine bir final maçı."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK ile berabere kaldı - Son Dakika
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