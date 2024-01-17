TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın sahasında Trendyol 1. Lig ekibi Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Fahrudin Ömerovic, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce yaptığı açıklamada, Konyaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Konya'da geçmişte güzel günler geçirdiğini belirten Ömerovic, "Kendime ve ekibimize inanıyorum. Bu zor günleri en kısa zamanda aşarız. Daha iyiye doğru gitmek için çalışacağız. İnşallah daha uzun zaman beraber oluruz. Bundan sonra sorumluluk tabii ki yüksek olacak. Hiçbir zaman da bu tip sorumluluklarımdan kaçan biri değilim." diye konuştu.

Ömerovic, uzun süre birlikte çalıştığı Aykut Kocaman ile de istişarede bulunduğunu aktararak, "23 senelik bir beraberliğimiz oldu. Beraber çok şeyler paylaştık. Konyaspor, taraftarıyla daha güzel şeylere layık. Onun için korkmuyorum. Heyecan var." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarını tamamlayarak kısa zamanda yol almak istediklerini ifade eden Ömerovic, "Çünkü transfer dönemi çabuk geçiyor. Doğru karar vermek lazım. Problemi görmek, teşhisi koymak lazım. İnanıyorum ki daha da iyi olacak." şeklinde görüş belirtti.

Ömerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda pas çalışması ve 5'e 2 oyunla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.