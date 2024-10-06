Stat: Konya Büyükşehir
Hakemler: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Bilal Gölen
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Oğulcan Ülgün, Keyta, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Kramer
İkas Eyüpspor: Berke Özer, Dubois, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Ampem, Midtsjö, Saiz, Ahmed Kutucu, Bruno
Sarı kartlar: Dk. 6 Melih İbrahimoğlu, Dk. 45+3 Boranijasevic (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 32 Saiz, Dk. 45+4 Midtsjö (ikas Eyüpspor)
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-İkas Eyüpspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
8. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Uğurcan Yazğılı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
19. dakikada Bazoer'in pasında topla buluşan Kramer'in şutu kaleci Berke Özer'de kaldı.
32. dakikada Saiz'in pasında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun sert şutunu kaleci Slowik önledi.
37. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan ortasında topa gelişine vuran Bruno'nun şutu kaleci Slowik'te kaldı.
45+5. dakikada Oğulcan Ülgün'ün pasında topla buluşan Keyta'nın sert şutunu kaleci Berke Özer kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Son Dakika › Spor › TÜMOSAN Konyaspor - İkas Eyüpspor: İlk Yarı 0-0 - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?