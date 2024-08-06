TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam ediyor

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TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Cumartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

Ardından gruplara ayrılan futbolcular, saha içerisine kurulan istasyonlarda kuvvet çalışması yaptı.

Yeşil-beyazlıların, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla hazırlıklarını sürdüreceği belirtildi.