TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürdü

TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürdü

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular topla oyun, taktik çalışma ve çift kale maç yaptı. Konyaspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

10.04.2024 18:53  Güncelleme: 18:55
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TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktörü Fahrudin Ömerovic yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, topla oyun ile başladı.

İki gruba ayrılan futbolcular daha sonra taktik çalışma, 3'e 2 ve 4'e 3 savunma-hücum çalışması yaptı.

Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

TÜMOSAN Konyaspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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