TÜMOSAN Konyaspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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TÜMOSAN Konyaspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü

TÜMOSAN Konyaspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışmaları yaptı. Yeni transfer Anderson Niangbo da takımla ilk antrenmanına çıktı. Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

09.02.2024 19:19  Güncelleme: 19:20
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TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

Konyasporlu futbolcular, 3 grup halindeki pas çalışmasının ardından çift kale maçla günü tamamladı.

Öte yandan yeni transfer Anderson Niangbo, takım ile ilk antrenmanına çıktı.

Yeşil beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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