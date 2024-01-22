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TÜMOSAN Konyaspor, Polonyalı kaleci Jakub Slowik'i transfer etti - Son Dakika
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TÜMOSAN Konyaspor, Polonyalı kaleci Jakub Slowik'i transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 32 yaşındaki Polonyalı kaleci Jakub Slowik ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Slowik'e hoş geldin diyerek başarılar diledi ve tecrübeli kalecinin 27 numaralı formayı giyeceğini duyurdu.

TÜMOSAN Konyaspor, Polonyalı kaleci Jakub Slowik\'i transfer etti
22.01.2024 - 19:25,
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Polonyalı kaleci Jakub Slowik'i transfer etti.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, en son Japonya ekibi FC Tokyo'da forma giyen 32 yaşındaki kaleci Jakub Slowik ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

"Jakub Slowik hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, tecrübeli kalecinin 27 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TÜMOSAN Konyaspor, Polonyalı kaleci Jakub Slowik'i transfer etti - Son Dakika
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