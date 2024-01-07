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TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: 'İstediğimiz Performansı Sergileyemedik' - Son Dakika
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TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: 'İstediğimiz Performansı Sergileyemedik'

TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'a 3-0 yenildiği maçın ardından teknik direktör Hakan Keleş, istedikleri performansı sergileyemediklerini belirterek üzgün olduklarını söyledi. Keleş, kadro kalitesi farkı nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ve sonrasında yedikleri gollerle maçı kaybettiklerini ifade etti. Ayrıca, genç kaleci Deniz Ertaş'ın performansını öven Keleş, hakemin verdiği faullerle galip gelemeyeceklerini belirtti.

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: \'İstediğimiz Performansı Sergileyemedik\'
07.01.2024 - 22:27,
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk oldukları Galatasaray'a 3-0 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, istedikleri performansı sergileyemediklerini belirterek, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Keleş, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kadro kalitesi farkı nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Keleş, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Kazanmak istiyorduk. İyi de hazırlanmıştık. İlk yarı zaman zaman istediğimiz oyunu oynadık. İkinci yarının başında yakaladığımız pozisyonlar vardı. İlk yarıda Galatasaray'a alan bırakmak istemedik. Defans arkasına atacağımız paslarla etkili olmaya çalıştık. Burada son paslarda sorunlar yaşadık. İkinci yarı yakaladığımız pozisyonlar vardı. Öne geçebilseydik farklı bir maç olurdu. Sonrasında golü yedik. Geri düştükten sonra seyirci baskısı ve kadro kalitesi nedeniyle sıkıntı yaşadık. Oyuna müdahale etmeye çalışsak da kadro kalitemiz ve alternatif oyuncularda sıkıntılar çektik. Sonrasında yediğimiz gollerle 3-0 kaybettik." diye konuştu.

Üst üste 3 İstanbul takımıyla deplasmanda karşılaşacaklarını aktaran yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü, "Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Üç maç üst üste İstanbul'da deplasman maçına çıkacağız. Bundan sonra Fenerbahçe ve İstanbulspor ile oynayacağız. Transfere kadar çıkaracağımız puanlar bizim için avantaj olacaktır. Şimdi Fenerbahçe maçına hazırlanacağız. Bugün oyun olarak kötüydük. İstediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık. Galatasaray'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Deniz inanılmaz bir performans sergiledi"

Hakan Keleş, kariyerindeki ilk Süper Lig maçına çıkan 18 yaşındaki kaleci Deniz Ertaş'ın performansını övdü.

Maç öncesi Fransız kaleci Paul Bernardoni ile Sokol Cikalleshi'nin yönetimin kararıyla kadro dışı bırakıldığını belirten Keleş, Deniz'in performansıyla ilgili, "Deniz, inanılmaz bir performans sergiledi. Memnunuz. Verilen şansı iyi değerlendirdi. Bu süreçte onunla devam edeceğiz. Kendisini de iyi bir maç çıkardığı için tebrik ettim." dedi.

"Hakemin verdiği faullerle galip gelemeyeceğinizi anlıyorsunuz"

Konyaspor Teknik Direktörü Keleş, ilk golün ardından faullerinin verilmediğini savundu.

Louka Prip ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyonda lehlerine faul verilmesi gerektiğini ileri süren Keleş, "Dördüncü hakem 'faul' dedi ama hakem faul kararı vermedi. Zaman zaman zaten hakemin verdiği faullerle galip gelemeyeceğinizi anlıyorsunuz. Hakem hakkında çok fazla konuşmuyorum ama bu tür maçlarda hakemler takdir haklarını kullanıyor. Maçı bir faule bağlamamak lazım ama iyi oynadığımız bir dönemdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: 'İstediğimiz Performansı Sergileyemedik' - Son Dakika


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