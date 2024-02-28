TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Omerovıc, Beşiktaş'ı tebrik etti - Son Dakika
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TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Omerovıc, Beşiktaş'ı tebrik etti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Omerovıc, siyah-beyazlıları tebrik etti. Omerovıc, maç sonrası yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın hak ettiği bir galibiyet aldığını ve lig maçları düşünülerek rotasyona gidildiğini belirtti. Ayrıca, Muhammet Demir'in 9 ay sonra sahaya dönmesinin sevindirici olduğunu ve ilerleyen dönemde takıma büyük katkı sağlayacağını söyledi.

28.02.2024 23:23  Güncelleme: 23:26
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Omerovıc, siyah-beyazlıları tebrik etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Omerovıc, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Hak ettiği bir galibiyet aldı. Ligi düşünerek daha fazla rotasyona gitmek zorunda kaldık. İlk devrede lig maçındaki gibi senaryo oldu. Hatalardan gol yedik ama futbol hata oyunu. Sevindirici olan Muhammet Demir'in 9 ay sonra sahaya dönmesi. Yaklaşık 60 dakika sahada kaldı. İlerleyen dönemde bize çok katkı sağlayacak. Kalan 11 lig maçında her oyuncu benim için çok önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA

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