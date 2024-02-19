TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Ömerovic: İlk yarıda istediklerimizi yansıttık - Son Dakika
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TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Ömerovic: İlk yarıda istediklerimizi yansıttık

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Ömerovic: İlk yarıda istediklerimizi yansıttık

TÜMOSAN Konyaspor'un Beşiktaş'a 2-0 yenildiği maçın ardından teknik direktör Fahrudin Ömerovic, ilk yarıda istediklerini sahaya yansıttıklarını ancak erken golün planlarını bozduğunu söyledi. Ömerovic, önümüzdeki maçların final niteliği taşıdığını ve ligde kalmayı hedeflediklerini belirtti.

19.02.2024 22:43  Güncelleme: 22:43
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-0 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic, ilk yarıda istediklerini sahaya yansıttıklarını ancak yedikleri erken golün planlarını bozduğunu söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ömerovic, maça istedikleri gibi başladıklarını belirterek, "İlk devre planladığımız gibi gitti. Topa daha fazla sahip olduk. İlk 25 dakikada tam istediğimiz gibi oynadık. İkinci yarıda erken gelen gol planımızı bozdu." ifadelerini kullandı.

Geriye düştükten sonra Beşiktaş'a karşı pas oyunu oynamanın ve pozisyona girmenin zorluğuna vurgu yapan Fahrudin Ömerovic, "Beşiktaş golü bulduktan sonra daha baskılı oynadı. Beşiktaş'ı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Bir sürpriz peşindeydik. Olmadı. Önümüzdeki 4 maçımız final olacak. İyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Hedefimiz ligde kalmak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Ömerovic: İlk yarıda istediklerimizi yansıttık - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Ömerovic: İlk yarıda istediklerimizi yansıttık - Son Dakika
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