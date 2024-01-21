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TÜMOSAN Konyaspor, Bitexen Antalyaspor ile berabere kaldı - Son Dakika
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TÜMOSAN Konyaspor, Bitexen Antalyaspor ile berabere kaldı

TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Fahrudin Ömerovic, takımın her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi ve oyuncuların gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirtti.

TÜMOSAN Konyaspor, Bitexen Antalyaspor ile berabere kaldı
21.01.2024 - 19:13,
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Fahrudin Ömerovic, takım oyununun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi. ???????

Ömerovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı iyi oyun ortaya koyduklarını aktardı.

Maç boyu ikili mücadelelerin sıklıkla görüldüğünü ifade eden Ömerovic, şunları kaydetti:

"İkinci devre 1-0'lık avantajdan sonra ister istemez takım, biraz daha geriye doğru çekildi. Zaten Antalyaspor'un belki tam istediği bu oldu. Ama mücadele eden takımdan memnunum. Hiçbir şeyden şikayetçi değilim. Oyun her geçen gün daha iyiye doğru gidiyor. Bu üç gün içinde çok zor 2 maç oynadık. O da bizim için dezavantaj oldu. Oyuncular gösterdiğim şeyleri uygulamaya çalıştı. Zor bir süreç, her maç final. Her geçen gün hem taktiksek anlamda hem de bu motivasyon ve mücadeleyle inanıyorum bu takım ilerideki zamanlar daha iyiye doğru gidecek."

Kaynak: AA
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