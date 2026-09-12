TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile bitti. Konyaspor'un golünü 2. dakikada Toth kaydetti.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Anıl Usta, Bersan Duran
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Rayyan Baniya, Adil Demirbağ, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Toth, Gonçalves, Muleka
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Ozan Tufan, Salah, Muçi, Aral Şimşir, Onuachu
Gol: Dk. 2 Toth (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 45+2 Deniz Türüç (TÜMOSAN Konyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile bitti.
2. dakikada yeşil beyazlılar golü buldu. Orta sahada topla buluşan Muleka, ceza sahasında Gonçalves ile buluşturdu. Bu oyuncunun pasında penaltı noktası önünde Toth'un yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
3. dakikada Muleka'nın sağ kanattan ara pasına hareketlenen Gonçalves'in ceza sahası içinde orta şut karışımında, top direkten döndü.
23. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun sol çaprazdan sert şutunda top az farkla auta çıktı.
28. dakikada hızla yarı sahasında çıkan yeşil beyazlılarda Deniz Türüç'ün ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Onana, topu güçlükle çıkardı. Topu önünde bulan Melih İbrahimoğlu'nun pasında Deniz Türüç'ün şutunu kaleci Onana kornere çeldi.
40. dakikada Aral Şimşir'in sol çaprazdan ortasında arka kale direği önünde Salah'ın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.
45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Pina'nın yerden pasında penaltı noktasına yakın yerde Salah'ın şutunda top üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı yeşil beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Son Dakika › Spor › TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?