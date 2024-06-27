TÜMOSAN Konyaspor, Ufuk Akyol'u transfer etti - Son Dakika
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Spor

TÜMOSAN Konyaspor, Ufuk Akyol'u transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, orta saha oyuncusu Ufuk Akyol'u transfer etti. Stuttgart altyapısında yetişen ve daha önce Heidenheim, Fatih Karagümrük ve Antalyaspor takımlarında forma giyen 26 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşma imzalandı. Ufuk Akyol, TÜMOSAN Konyaspor'da 19 numaralı formayı terletecek.

27.06.2024 18:05
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, orta saha oyuncusu Ufuk Akyol'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Stuttgart altyapısında yetişen, Heidenheim, Fatih Karagümrük ve Antalyaspor takımlarında forma giyen 26 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreninde, futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'nın da hazır bulunduğu aktarılırken, "Ufuk, takımımızda 19 numaralı formayı terletecek. Ufuk Akyol'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TÜMOSAN Konyaspor, Ufuk Akyol'u transfer etti - Son Dakika

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