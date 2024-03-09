TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor maçının ilk yarısı 2-1 sona erdi

Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha: Başarıyı istemeyen şerefsizdir

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin İzmir şubesinin açılışında yaptığı konuşmada, Fenerbahçe'nin tek sorununun başarısızlık olduğunu belirtti. Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Yıldırım, son günlerdeki flaş açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek, "Kim Fenerbahçe'nin başarısını istemezse, 'onlar yok, ben varım' bilmem ne derse, onlar şerefsizdir. Bak bu kadar ağır söylüyorum. Fenerbahçe'nin başarısı, mutluluğu hepimizin" dedi.